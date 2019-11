Christmas Moments mit Trierer Kinderchor "Über Brücken"

Mittlerweile hat die Bühnenshow des Komponisten und Produzenten Thomas Schwab weit mehr als eine halbe Million Zuschauer in ganz Deutschland begeistert.

Beim großen Finale am 23. Dezember in der Arena Trier dürfen sich die Zuschauer in diesem Jahr auf ganz besondere Gäste freuen: Der Trierer Chor "Über Brücken" wird mit 100 Kindern und Jugendlichen mit auf der Bühne stehen. Der Verein um Chorleiterin Julia Reidenbach hat es sich zur Aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche – egal welcher Herkunft, Hautfarbe und Religion – über den Weg der Musik miteinander zu verbinden und verspricht gemeinsam mit dem Ensemble von Christmas Moments ein einmaliges vorweihnachtliches Gänsehauterlebnis.

Die stimmgewaltigen Gesangssolisten David Moore, der lange Zeit zur Erst-Besetzung des Bochumer "Starlight Express" – Ensembles gehörte, der Mannheimer Soulsänger Dominik Steegmüller, die Musical-Sängerinnen Aloysia Astari und Daniela Tweesmann sowie die aus Florida stammende Sängerin Sidonie Smith, die in der Rolle der Whitney Houston im Erfolgsmusical Bodyguard brillierte, werden von der soundstarken Schwab Band begleitet.

Außerdem wirken mit: Thomas Schwab am Klavier, Andreas Steffens am Saxophon, Sören Jordan an der Gitarre, Umbo Umschaden am Bass, Daniel Bukowski am Keyboard, Stefan Schoch am Schlagzeug sowie Schauspieler Stefan Konrad in der Rolle des etwas anderen Weihnachtsengels...

Termine und Tickets

12. Dezember: Daun Forum

23. Dezember: Arena Trier

Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem beim WochenSpiegel, Telefon 0651/71650

Weitere Infos zur Show und Tickets finden Sie auch hier.

RED