Hoch hinaus: City Skyliner verabschiedet sich aus Trier

"Wir hatten neben der Konstantin-Basilika einen tollen Standort, viele Touristen, aber keinerlei Stress. Alles lief sehr harmonisch ab", kommt Thomas Schneider, Geschäftsführer der Skyliner GmbH, ins Schwärmen, wenn er an die zurückliegende Zeit denkt, die wegen des großen Erfolgs von ursprünglich fünf auf acht Wochen verlängert worden war. Dass man Trier nun wieder verlasse, stimme ihn traurig, so Schneider. "Es hat einfach alles gepasst."

Kombination aus Kultur und besonderen Orten

Auch Norbert Käthler, Geschäftsführer der Trier Tourismus und Marketing GmbH (ttm), der den Skyliner in Kooperation mit den städtischen Ämtern nach Trier geholt hat, freut sich, dass der Aussichtsturm von Touristen und Bürgern gleichermaßen so gut angenommen wurde – zumal die Attraktion auch einen echten Marketingmehrwert generierte. Kein Wunder, schließlich fuhr kaum jemand hinauf, ohne den grandiosen Ausblick im Bild festzuhalten. Auf den sozialen Netzwerken erreichten diese neuen Perspektiven auf die Innenstadt, die Sonnenuntergänge über den westlichen Bergkuppen oder die ungewöhnlichen Nahaufnahmen des Basilika-Daches zehntausende Menschen. "Gleichzeitig gab es in unserer Tourist-Information eine rege Nachfrage nach Kombitickets für unsere Stadtführungen und eine anschließende Skylinerfahrt. Alle neun Sonderveranstaltungen mit Konzerten, Lesungen und Verkostungen waren restlos ausverkauft", resümiert Käthler. "Das zeigt, dass die Kombination aus Kultur und besonderen Orten funktioniert. Dieses Ziel werden wir weiterverfolgen." In diesem Zusammenhang dankte Käthler auch den beteiligten Ämtern und Partnern. "Ohne die Offenheit der Nachbarn und die Unterstützung der Politik hätten wir dieses Projekt nicht umsetzen können."

Abbau dauert bis Mittwoch

Der Abbau des Skyliners und die Instandsetzungsarbeiten auf dem Platz am Roten Turm werden noch bis einschließlich Mittwoch dauern. Danach steht der Parkraum neben der Konstantin-Basilika wieder vollumfänglich zur Verfügung.

