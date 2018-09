Comedy im AGO Seniorenzentrum

Stromausfall rund um Waxweiler

Waxweiler. Am heutigen Mittwochmorgen ist gegen 7 Uhr in der A60-Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Waxweiler ein Baustellen-LKW umgekippt. Dabei hat er die dortige Hochspannungsleitung abgerissen. Als Folge ist der Strom im Bereich Waxweiler-Dackscheid ausgefallen. Der Fahrer blieb unverletzt. Polizei, Feuerwehr und RWE sind im Einsatz. Die Strecke ist nach kurzfristiger Sperrung wieder frei. Am heutigen Mittwochmorgen ist gegen 7 Uhr in der A60-Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Waxweiler ein Baustellen-LKW umgekippt. Dabei hat er die dortige Hochspannungsleitung abgerissen. Als Folge ist der Strom im Bereich Waxweiler-Dackscheid…