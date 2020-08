Corona: Anstieg um 13 Neuinfektionen durch Reiserückkehrer

Wittlich: Offener Brief der Stadträte zum Vitelliusbad

Wittlich. Am 2. Juli hat sich der Stadtrat für die Neugestaltung des Wittlicher Schwimmbades zu einem Kombibad entschieden. Die "Bürgerinitiative zum Erhalt des Freibads" (BI) favorisiert eine andere Variante. Die Stadträte der Stadt Wittlich kritisieren in einem offenen Brief deren Vorgehensweise.