Corona-Pandemie: Weitere Lockerungen ab Mittwoch

Die Entwicklung der Infektionszahlen habe weitere Lockerungen der Corona Schutzmaßnahmen ermöglicht. Nach der 10. Corona-Bekämpfungsverordnung seien von Mittwoch an Veranstaltungen im Innenbereich mit bis zu 150 Personen und im Außenbereich mit bis zu 350 Personen erlaubt. Private geschlossene Gesellschaften mit bis zu 75 Personen dürften auch ohne strenge Abstandsregeln zusammen feiern.

In der Außengastronomie gelte die Maskenpflicht nur noch bei der Abholung von Speisen und Getränken an Theken, nicht mehr auf dem Weg zum Sitzplatz. Weitere Lockerungen beträfen den Sport. So seien gemeinsames Training und auch Wettkämpfe von Mittwoch an für bis zu zehn Personen erlaubt.

Chöre dürften bei Einhaltung eines Sicherheitsabstands von drei Metern dann auch wieder öffentlich auftreten bevorzugt im Außen-, notfalls aber auch im Innenbereich.

Land investiert 50 Millionen Euro für Tourismus in Rheinland-Pfalz

„In einem Bereich sind wir dabei bereits sehr konkret“, erläuterte der Wirtschaftsminister mit Blick auf die schwer getroffene Tourismusbranche. „Wir wollen, dass der Tourismus in Rheinland-Pfalz wieder Fahrt aufnimmt, dass die Branche in Schwung kommt und auch langfristig profitiert. Wir haben uns darauf verständigt für die Jahre 2020 bis einschließlich 2022 insgesamt 50 Millionen Euro extra für den Tourismus in Rheinland-Pfalz bereit zu stellen“, kündigte Wirtschaftsminister Dr. Volker Wissing an. Die 50 Millionen Euro sollen in den Jahren 2020 bis 2022 in das rheinland-pfälzische Tourismusmarketing, neue und erweiterte Förderprogramme für Gastbetriebe und die öffentliche Tourismusinfrastruktur fließen. Zudem sollen Digitalkompetenzen in allen touristischen Bereichen aufgebaut werden, um die Zusammenarbeit im Tourismus auf allen Ebenen zu erleichtern und zu verbessern.

RED