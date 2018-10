Das Exhaus ist vorläufig gerettet

Die Gummibärchen laufen vom Band

Gemeinde Grafschaft. Haribo hat seine Produktion am neuen Unternehmenshauptsitz in der Grafschaft offiziell in Betrieb genommen.Nach vielen Jahren der Planung und des Baus sind in der neuen Haribo-Unternehmenszentrale in der Grafschaft nun die Maschinen angelaufen. Am gestrigen Donnerstag, 4. Oktober, erfolgte der offizielle Produktionsstart im Innovationspark Rheinland.…