Das sind die beliebtesten Schulen in Trier

Die Gesamtzahl der Trierer Erstklässler (ohne Förderschüler) liegt bei in diesem Sommer bei 793. Im Ranking der Grundschulen mit den meisten Neuanmeldungen hat St. Matthias (60 Kinder) den Vorjahresbesten Ehrang abgelöst. Knapp auf dem zweiten Platz landet Tarforst mit 59 vor Feyen mit 54. Die kleinsten Einschulungsjahrgänge in den Grundschulen im Trierer Stadtgebiet gibt es im Sommer 2018 in Ruwer mit 14, gefolgt von Pallien (15) und Quint mit 16 Kindern.



Größere Unterschiede gibt es bei den Gymnasien. Mit 150 Fünftklässlern liegt das Humboldt-Gymnasium Trier (HGT) deutlich an der Spitze, gefolgt vom AVG (125), der Integrierten Gesamtschule (114) und dem Max-Planck-Gymnasium (MPG) mit 113 Schülern. In den Trierer Realschulen gab es die meisten Einschreibungen für die fünften Klassen in der Blandine-Merten-Realschule plus mit 96, gefolgt von St. Maximin (79) und der Nelson-Mandela-Realschule plus (64). Das entspricht der Reihenfolge aus dem vergangenen Jahr. In der Freien Waldorfschule gibt es 27 neue Schüler in der ersten und 35 im weiterführenden Zweig in der fünften Klasse.

In der Übersicht des Amts für Schulen und Sport sind auch die Förderschulen verzeichnet. Hier gibt es zehn Neuankömmlinge in der Medardschule, sechs in der Wilhelm-Hubert-Cüppers-Schule, fünf in der Treverer-Schule, vier in der Porta Nigra- und drei in der bischöflichen Förderschule St. Josef.

