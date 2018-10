Das sind ja monstermäßige Preise!

Küchenbrand in Schönecken

Am Donnerstag, 4. Oktober, um circa 19.50 Uhr kam es in einem Haus in der Nimstalstraße zu einem Küchenbrand. Beim Versuch, den Brand zu löschen, wurde ein 36-jähriger Mann leicht verletzt und musste mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Ersten Schätzungen zufolge dürfte ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden sein. Im Einsatz waren die freiwilligen Feuerwehren aus Schönecken, Hersdorf und Prüm, das DRK sowie Beamte der Polizeiinspektion Prüm.

