Der Countdown läuft: Mitsteigern!

Deutschland-Tour: Radfahrer erreichen Trier

Trier. Die Deutschland-Tour hat am heutigen Freitag Trier erreicht. Das zweite Teilstück von Bonn nach in die Moselstadt durfte wegen der vielen Bergwertungen den Titel "Königsetappe" für sich beanspruchen. Impressionen von der Fahrt zum Petrisberg – der letzten Schwierigkeit des Tages - finden Sie in unserer Bildergalerie.