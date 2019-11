Budenzauber ohne Plastik und fair gehandelt

Der zuständige Kultur- und Ordnungsdezernent Thomas Schmitt überzeugte sich am ersten Öffnungstag des Weihnachtsmarktes vor Ort von den Fortschritten, die die Arbeitsgemeinschaft (Arge) Trierer Weihnachtsmarkt umgesetzt hat. Getränke wie Glühwein und Glühviez werden schon seit Jahren regional von Winzern und Landwirten von der Mosel und aus der Eifel bezogen. Auch die an den Ständen angebotenen Fleischwaren stammen seit dem ersten Weihnachtsmarkt vor 39 Jahren von einem regionalen Metzger aus dem Hunsrück, der seine Tiere von Landwirten bezieht, die nachweislich keine Massentierhaltung betreiben.

Fair gehandelter Kaffee und kein Plastik

Auf dem Weihnachtsmarkt wird - gemäß den Grundsätzen der FairTrade-Stadt Trier - fair gehandelter Kaffee in diesem Jahr verkauft. An den Ständen gibt es einen weitgehenden Verzicht auf Plastik als Verpackungsmaterial, das Müll-Aufkommen soll durch getrennte Einsammlung reduziert werden. Die Stromversorgung wurde auf Ökostrom der Stadtwerke Trier umgestellt, die Beleuchtung auf sparsames LED-Licht. Und bei den Verkaufsständen ist erstmals ein Stand mit Up-Cycling-Produkten vertreten. Dezernent Thomas Schmitt zeigte sich erfreut über die Verbesserungen: "Der nachhaltige Umgang mit Ressourcen ist der Stadt sehr wichtig – und das gilt natürlich auch bei einem für die Stadt und den Tourismus so bedeutenden Ereignis wie dem Trierer Weihnachtsmarkt."

"Wichtiges Anliegen"

Angela Bruch von der Arge Trierer Weihnachtsmarkt sagt: "Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Regionalität sind auf dem Trierer Weihnachtsmarkt seit vielen Jahren ein wichtiges Anliegen bei unseren Produkten und in unserem Handeln. Wir haben in diesem Jahr mit weiteren Investitionen, beispielsweise in die LED-Technik, sowie mit neuen Getränkeangeboten und Upcycling-Artikeln dies besonders berücksichtigt. Auch in Zukunft fühlen wir uns diesem Thema in besonderer Weise verpflichtet."

Selbstverpflichtung angestrebt

Bei den Fortschritten soll es nicht bleiben. Für kommendes Jahr strebt die Arge Trierer Weihnachtsmarkt eine Selbstverpflichtung der Händler an, auf Produkte zu verzichten, die ganz oder teilweise durch Kinderarbeit hergestellt werden. Offiziell eröffnet wird der 40. Trierer Weihnachtsmarkt am kommenden Dienstag, 26. November, um 17 Uhr vom Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe. Dabei wird auch die neue Deutsche Glühweinkönigin gekrönt. Außerdem tritt der Kinder- und Jugendchor des Stadttheaters Trier auf sowie Solisten aus dem Weihnachtsmärchen "Aladin und die Wunderlampe".

RED/PA