Deutschland Tour in Trier - Freiwillige gesucht

Am Freitag, 24. August, ist Trier Zieletappe. Die Strecke zwischen Bonn und Trier durch die Eifel gilt mit einer Länge von 212 Kilometern und vielen Anstiegen als "Königsetappe" der Deutschland Tour. Am Ende des Tages werden die Profis mehr als 3.300 Höhenmeter in den Beinen haben. Nachdem die Profis die Mosel bei Piesport überqueren, wird Trier am Freitagnachmittag aus südlicher Richtung angefahren. Zu diesem Zeitpunkt haben die Fahrer bereits knapp 200 anstrengende Kilometer mit über 3.000 Höhenmeter in den Beinen. Nach einer kurzen Abfahrt gelangen die Fahrer zwischen Trier-Tarforst und Trier-Kürenz auf eine Zielrunde, die 13,6 Kilometer lang ist und einmal befahren werden muss.

Nach der ersten Zielpassage auf der Herzogenbuscher Straße in Höhe der Arena Trier steht mit einer Bergwertung am Petrisberg noch ein Hindernis auf dem Plan. Dieser zwei Kilometer lange Anstieg wartet mit drei Serpentinen und einer Steigung zwischen 7 und 10 Prozent auf. Auf dem Berg treffen die Profis wieder auf den Kurs, den sie bereits von der ersten Befahrung der Zielrunde kennen. Von der Kohlenstraße geht es hinab Richtung Zielgerade in der Herzogenbuscher Straße zur Arena Trier, wo der Sieger der 2. Etappe der Deutschland Tour gekürt wird.

Der Samstag, 25. August, beginnt für die Fahrer in Trier vor der Kulisse der Porta Nigra. Durch die Fußgängerzone über den Hauptmarkt und den Domfreihof fährt das Peloton auf rund vier Kilometern neutralisiert durch die Trierer Innenstadt bis zur Mosel. Der scharfe Start zur 3. Etappe der Deutschland Tour 2018 erfolgt auf der B51 in Höhe der Pellinger Straße. Vor dem Rennstart ist für 10 Uhr eine Zeremonie auf dem Vorplatz der Porta Nigra mit einem Get Together mit den Profis geplant. Um 12.15 Uhr ist Rennstart an der Porta.

Fahrradevents vor und während der Tour

Wie in allen Etappenorten wird es auch in Trier neben einem Bühnenprogramm und einer großen Rad-Expo am 24. August auch einen Kinder Bike-Parcours geben. In Kooperation mit Special Olympics soll es zudem eine inklusive Fahrt auf der Strecke geben (Alle Inklusive Ride Tour). Eine Projektgruppe in der Stadtverwaltung arbeitet derzeit an dem Rahmenprogramm und koordiniert die notwendige Zusammenarbeit verschiedener Behörden, um die Radtour möglichst reibungslos durch die Stadt zu führen. Außerdem soll es im Vorfeld der Tour schon ein Programm mit zahlreichen Radfahr-Events geben.

Auftakt ist eine Veranstaltung gemeinsam mit der Lebenshilfe am verkaufsoffenen Sonntag, 29. April, ab 13 Uhr, am Pranger in Trier (Grabenstraße). Bei dem Aktionstag können Passanten auf fest montierten Rädern gegeneinander antreten und in einem "Bike Quiz" ihr Wissen testen. Daneben wird es eine von einem Radsportprofi geführte Fahrradtour und einen Infostand der Deutschland Tour geben.

Freiwillige gesucht

Für die Tour und die begleitenden Events werden noch circa 250 Freiwillige gesucht: am Freitag für die Kids- und die inklusive Ridetour sowie für Rad-Expo, Siegerehrung und Parkplätze. Am Samstag werden Helfer für die Startzeremonie (circa 8 bis 13 Uhr) und die Parkplätze gesucht. Am Freitag und Samstag werden außerdem entlang der Tour-Strecke Streckenposten benötigt: am Freitag von circa 14 bis 16.30 Uhr und am Samstag von circa 11.30 bis 13 Uhr. Alle Interessierten ab 18 Jahren sind willkommen. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Das Anmeldeforumular gibt es hier.

Über die Deutschland Tour

Die neue Deutschland Tour wird erstmalig vom 23. bis 26. August als viertägiges Etappenrennen stattfinden. Wie der Radklassiker Eschborn-Frankfurt wird auch die Deutschland Tour von der Amaury Sport Organisation (A.S.O.), dem Veranstalter der Tour de France, und ihrem deutschen Tochterunternehmen der Gesellschaft zur Förderung des Radsports GmbH organisiert. Die A.S.O. hat mit dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) vereinbart, mindestens zehn Austragungen der Deutschland Tour zu veranstalten. Neben Rennen für Profi-, Nachwuchs- und Hobby-Radsportler soll sich das Fahrrad in seiner kompletten Vielfalt wiederfinden.

Übertragung im Fernsehen



Alle Etappen der Deutschland Tour werden im öffentlich-rechtlichen Fernsehen live übertragen: Die zweite Etappe mit dem Zielort Trier ist im SWR-Fernsehen zu sehen. Die dritte Etappe mit dem Startort Trier ist im ZDF zu sehen. Insgesamt werden die Fernsehbilder in über 100 Ländern gezeigt.

PA/RED