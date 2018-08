Deutschland-Tour: Radfahrer erreichen Trier

Nachdem die Profis die Mosel bei Piesport überquert hatten, wurde Trier über Naurath, Thomm und Korlingen angefahren. Nach einer kurzen Abfahrt gelangten die Fahrer zwischen Tarforst und Kürenz auf eine Zielrunde, die 13,6 Kilometer lang war und einmal befahren werden musste. Nach der ersten Zielpassage auf der Herzogenbuscher Straße in Höhe der Arena Trier stand mit einer Bergwertung am Petrisberg noch ein Hindernis auf dem Plan. Von der Kohlenstraße ging es hinab Richtung Zielgerade in der Herzogenbuscher Straße zur Arena Trier, wo der Sieger der 2. Etappe der Deutschland Tour gekürt wurde.

Start vor der Porta Nigra

Der Samstag, 25. August, beginnt um 11.45 Uhr vor der Porta Nigra. Durch die Fußgängerzone, über den Hauptmarkt und den Domfreihof geht es auf rund vier Kilometern zunächst wertungslos durch die Trierer Innenstadt bis zur Mosel. Der scharfe Start zur dritten Etappe der Deutschland-Tour erfolgt auf der B51 in Höhe der Pellinger Straße. Auf den ersten Kilometern der insgesamt 177 Kilometer langen Etappe nach Merzig durchqueren die Radprofis auch die Verbandsgemeinden Konz und Saarburg. Die Etappenstrecke verläuft wie folgt: Trier – Konz – Kanzem – Biebelhausen – Saarburg – Serrig – Saarhölzbach – Merzig.

Hodeg gewinnt erste Etappe

Álvaro José Hodeg (Quick-Step Floors) hat den Auftakt der Deutschland Tour für sich entschieden. Der Sprinter setzte sich nach 157 Kilometern und Start in Koblenz im Massensprint auf der Adenauerallee in Bonn in einer knappen Entscheidung vor dem Deutschen Meister Pascal Ackermann (Bora-hansgrohe) und Nicolo Bonifazio (Bahrain-Merida) durch. Damit übernahm der Kolumbianer gleichzeitig das erste Rote Trikot des Führenden der Deutschland-Tour.

