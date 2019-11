Die Feuerzangenbowle ist wieder zu Gast im Frankenturm

Einbrecher unterwegs

Thür. In den vergangenen Tagen sind in Thür und in Kottenheim Einbrecher unterwegs gewesen. Am Sonntag, 17. November, und am Montag, 18. November, kam es in Thür jeweils nachts zwischen 1 und 2 Uhr zu einem Einbruchsversuch in der Fallerstraße sowie im Johannisberg. Der Spurenlage zufolge versuchten sich die Täter mittels eines…