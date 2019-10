Die größten Klassiker der Filmmusik in der Europahalle

Mit ihrem Talent mit Musik Emotionen und Dramatik zu transportieren, prägen John Williams und Hans Zimmer seit Jahrzehnten die Filmwelt. Sie erschaffen durch ihre Kompositionen unvergessliche Gefühle, Eindrücke und Erinnerungen. Alleine Williams wurde für seine Werke bereits über 50 Mal für einen Oscar und mehr als 75 Mal für einen Grammy nominiert. Beide schaffen es für jeden Film ein besonderes, fast einzigartiges Klangbild zu kreieren und haben uns dadurch unverwechselbare Klassiker wie z. B. die Filmmusik aus "Star Wars", "Harry Potter", "The Dark Knight", "Fluch der Karibik", "Jurassic Park" und "Indiana Jones" beschert. All diese legendären Soundtracks präsentiert "Hollywood's Greatest Hits: The Very Best of John Williams & Hans Zimmer" nun in einem Klang- und Konzertereignis. Die vom "New Vision Sound Orchestra" unter der Leitung des Dirigenten Maestro Tiberiu Oprea und des Konzertmeisters Robert Stefan aufgeführte Show wird zudem durch die unterhaltsame Live-Moderation von Bill Mockridge ergänzt. Dieser wird mit seiner unnachahmlich charmanten Art und Weise die einzelnen Titel von John Williams und Hans Zimmer anmoderieren und weitere spannende Details zu den Filmproduktionen und Songs erzählen.

Über das "New Vision Symphony Orchestra"

Das "New Vision Symphony Orchestra" wurde in Kooperation der Bukarester Nationaloper und dem Bukarester Nationalen Operettentheater gegründet, um die rumänische klassische Musik einem größeren, internationalen Publikum präsentieren zu können. Das mehr als 50 Musiker umfassende Orchester, unter der Leitung des Dirigenten Maestro Tiberiu Oprea, verfügt über eine beeindruckende Bandbreite, von klassischen Symphonien bis hin zu moderner Filmmusik, und verdiente sich so bereits Gastspiele beim "Bukarester Film Music Festival" und dem hoch angesehenen "George Enescu International Music Festival". Neben klassischen Konzerten konnte das Orchestra in den vergangenen Jahren auch bereits weltweit in mehreren hochklassigen Oper-/Operetten- und Theaterproduktionen glänzen.

Info und Tickets

Das New Vision Symphony Orchestra ist am 21. Januar 2020 zu Gast in der Europahalle Trier spielt. Tickets gibt es beim WochenSpiegel sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.

HOLLYWOOD’S GREATEST HITS: THE VERY BEST OF JOHN WILLIAMS & HANS ZIMMER

Di, 21.01.2020

20.00 Uhr, Europahalle Trier

Kaiserstraße 29 / Konferenzzentrum, 54290 Trier

Moderation: Bill Mockridge

Gespielt von „New Vision Symphony Orchestra“

Leitung: Tiberiu Oprea

Konzertmeister: Robert Stefan

Weitere Informationen unter: www.rainerhackl.de