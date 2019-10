Die neue Frau an der Spitze der Hochschule

Die größten Klassiker der Filmmusik in der Europahalle

Trier. Das "New Vision Symphony Orchestra" geht Anfang 2020 mit dem Konzertereignis "Hollywood's Greatest Hits: The Very Best of John Williams & Hans Zimmer" erstmals auf große Tournee durch Deutschland und Österreich. Am 21. Januar gastiert das Orchestra in Trier und bringt hier einige der größten Klassiker der Filmmusik zu Gehört.

