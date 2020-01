Die New York Gospel Stars kommen nach Trier

In über 80 Städte werden die New York Gospel Stars während ihrer Deutschlandtournee auftreten und erfüllen die Kirchen und Hallen mit ihren wunderschönen Stimmen. Sie sind zu einer etablierten Größe in der Musikszene geworden. Einige der Gospel Stars haben bereits mit Stars wie Aretha Franklin, Whitney Houston und Justin Timberlake zusammengearbeitet.

Durch ihre jahrelange Bühnenerfahrung wissen die New York Gospel Stars, wie sie ihre Leidenschaft durch die Musik den Zuschauern überbringen können. Sie nehmen alle mit auf eine spirituelle Reise - innig und mitreißend. Sie singen klassische Gospel-Songs, softe Balladen, aber auch aktuelle Hits.

Das Konzert in Trier findet am Dienstag, 18. Februar, um 20 Uhr in St. Paulin statt. Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem beim WochenSpiegel.

Gewinnspiel

Wir verlosen 5 x 2 Karten.

