Die schönsten Krippen in der Region

Trier

Seit über zwei Jahrhunderten werden auch im Südtiroler Grödnertal Krippen hergestellt; ursprünglich, um sich in den dunklen Wintermonaten die Zeit zu vertreiben. Einige der Werkstücke werden zurzeit im Museum am Dom Trier in der Ausstellung "Krippen aus dem Grödnertal – 200 Jahre Schnitzkunst" gezeigt. Sie ist noch bis zum 26. Januar 2020 geöffnet. Weitere Infos gibt's hier.



Klüsserath

Das "Domus Praesepiorum", das "Haus der Krippen" beherbergt über 90 Exponate, darunter historische Weihnachtskrippen aus aller Welt. Wer Interesse am Austausch, Bauen oder am Betrachten von Weihnachtskrippen hat, kann hier an nähere Informationen gelangen und Kontakt mit dem Verein aufnehmen, Kurse buchen oder sich im Diskussionsforum aktiv beteiligen.



Kell am See

Ganzjährig über der Sakristei der katholischen Pfarrkirche in Kell am See ausgestellt, erfreut die in den Jahren 2005 bis 2007 komplett restaurierte Krippe, die zwischen 1870 und 1925 vom rheinischen Krippenbauer Jakob Reischig geschaffen und ständig erweitert wurde, unzählige Besucher. Sowohl die Auswirkungen der Barock-, als auch der Nazarenerschule lassen sich hier deutlich feststellen.



Simmern

Zum 4. Mal findet der Simmerner Krippenweg statt. In zahlreichen Schaufenstern in der Innenstadt können Besucher bis zum 6. Januar 2020 Krippen – von heimatlich bis orientalisch – bestaunen. Wer hinter die Kulissen blicken möchte, sollte im ehemaligen Ziegelmayer Deko Studio am Fruchtmarkt vorbeischauen. Hier ist freitags (16 bis 18 Uhr) und samstags (10 bis 14 Uhr) eine Krippenwerkstatt eingerichtet.

Linz

Am vierten Advent lockt der stimmungsvolle Weihnachtsmarkt in Linz Besucher in die "Bunte Stadt am Rhein". Mit zum Programm gehört auch eine Krippenausstellung in der alten Pfarrkirche St. Martin, die vom 20. bis 22. Dezember jeweils von 12 bis 18 Uhr zu sehen ist. Krippen aus aller Welt ergänzen die ohnehin sehenswerten Kirchenräume mit ihren Wandmalereien aus dem 13. Jahrhundert. Der Eintritt ist frei.

Treis-Karden

Im Kloster Maria Engelport bei Treis-Karden ist eine seltene und animierte Krippe aus Neapel zu sehen. Guglielmo Muoio, ein junger Krippenbauer aus Neapel, hat die Krippe aus Italien geliefert. Die Familie Muoio baut seit Jahrhunderten Krippen. Diese ist von über 40 anderen Figuren umgeben. Zu sehen sind Szenen aus dem täglichen Leben, die Umgebung der Mosel mit Burg Eltz, Beilstein und ein Himmel mit vielen Engeln.

Rech

Seit über 30 Jahren sammeln die Brüder Franz-Rudolf und Josef Niethen Krippen aus aller Welt. Über 300 Krippen – und damit die größte internationale Krippenausstellung des Ahrtals – können sie ihr Eigen nennen. Die Krippen aus den unterschiedlichsten Teilen der Welt und aus verschiedensten Materialien können in der Weinbergstraße 18 in Rech bis Anfang Februar jeden Sonntag von 14 bis 17 Uhr besichtigt werden.

RED