Die Welt der Hunde: Messe in Trier

Dolphins: Ein heißer Tanz zum Saisonstart

Trier. Am kommenden Wochenende startet die neue Saison der 1. Rollstuhlbasketball-Bundesliga. Die DONECK Dolphins Trier wollen nach einer erfolgreichen Saison auch in diesem Jahr wieder oben mitmischen, haben aber mit den Roller Bulls aus St. Vith einen starken Gegner vor der Brust. Los geht es am Sonntag, 30. September, um 14 Uhr im Sport- und Freizeitzentrum in St. Vith.