Die Wölfe hatten es satt

Von Bernd Schneider

Die zuvor nur daheim gegen Nürnberg und Quakenbrück siegreichen Wölfe hatten es also quasi satt, von den Gladiatoren verprügelt zu werden. Im Ernst: Das unweit der Ostsee beheimatete Team erreichte sein Ziel, die Trierer unter 70 Korbpunkten zu halten. "Und das bei ihrem bisherigen Durchschnitt von 83", glaubte Sieger-Trainer Milan Skobalj die Hauptursache des Erfolgs zu kennen. Bei Heimspielen lautete dieser Saison-Mittelwert sogar 85,5. Doch nun ist er auf 82,0 gesunken. Wegen der kleinsten Korbpunktezahl der Moselaner seit der 64:91-Niederlage am 12. April in Nürnberg, wo die Trierer auch am mittleren November-Samstag spielen. Das weit größere Übel ist, dass nun schon drei Heimniederlagen zu Buche stehen, obwohl das letzte Drittel der Hinrunde noch nicht erreicht ist. Allerdings erlitten die Gladiators allein im November 2018 drei Heimniederlagen (59:67 gegen Heidelberg, 77:86 gegen Nürnberg, 79:87 gegen Paderborn). Ein dermaßen "gebrauchter" Monat ist erst im Dezember 2019 wieder theoretisch möglich, denn vorher gastieren nur noch die Leverkusener Giants in der Trierer Arena. Aber derlei soll sich natürlich überhaupt nicht wiederholen. Aktuell hat die Trierer Arena mit ihrer besonders effektiven Atmosphäre etwas von ihrem Schrecken eingebüßt.

Gladiators-Coach Christian Held fand, dass man in den ersten 37 der 40 Nettominuten gut gespielt und daher unnötig verloren habe. Was in den letzten 200 Sekunden folgte, sei nicht geeignet gewesen, die Partie zu gewinnen. Gegen eine Mannschaft übrigens, von deren Playoff-Qualifikation Held ausgeht.

Eine Rolle gespielt hat sicherlich auch, dass Jordan Geist erstmals keinen guten Tag hatte (er traf erstmals einstellig) und gegen den gefürchteten Till Gloger defensiv gut gearbeitet wurde. Wegen eines Glückswurfs in letzter Sekunde entschieden die Gladiators erstmals in dieser Saison mit Heimvorteil das erste Viertel für sich. Bedenklich ist natürlich, dass eine 63:56-Führung nicht als Siegbasis reichte. Nicht an ihre übliche Qualität heran reichte die unbestritten beste deutsche Schiedsrichterin, Anne Panther.

