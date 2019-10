Dolphins: Der nächste schwere Gegner steht vor der Tür

Mit Hamburg steht den Trierern ein Team gespickt mit Top-Spielern gegenüber. Vor allem auf die Spieler Fujimoto, Kamali, Miller, Ahmadi und Balcerowski muss geachtet werden. Die Bundesligaspieler von der Mosel hoffen hingegen auf einen Einsatz von Nathalie Ebertz, auf die sie gegen Hannover noch verzichten mussten.

Allen ist klar, dass das Spiel am Sonntag kein leichtes werden wird. Bis jetzt konnte man die vergangenen Jahre kein Liga-Spiel gegen das Team aus dem Hohen Norden gewinnen. Dolphins-Spielerin Diana Dadzite hat klare Vorstellungen, worauf die Delfine sich konzentrieren müssen. "Wenn wir selbstbewusst in das Spiel gehen und das Spiel spielen, das uns ausmacht, kann es uns gelingen die zwei Punkte nach Trier zu holen. Hinten brauchen wir endlich unsere starke Defense, an der wir weiterhin jedes Training hart arbeiten. Vorne ein gutes Zusammenspiel in der Offensive."

Das Trainergespann arbeitet im Training nochmal gesondert an den verschieden Line-ups die funktionieren müssen, wenn neben Diana Dadzite auch Nathalie Ebertz am Wochenende noch nicht dabei sein kann. Somit müssen die Delfine wieder ihre Starting-5 verändern, aber genau diese Flexibilität macht das Team von der Mosel aus.

Der flinke US-Amerikaner Correy Rossi zu dem Spitzenspiel: "Wir haben die vergangenen Jahre immer knappe Spiele in Hamburg erlebt und diese leider immer verloren. Das wollen wir ändern. Mit den Neuverpflichtungen hat sich Hamburg noch einmal deutlich verbessert. Wir wissen, was uns erwartet und sind voll darauf vorbereitet unser Spiel zu spielen, verteidigen bis die Hände schmerzen und die ersten Punkte nach zwei derben Niederlagen wieder zurück an die Mosel zu nehmen."

Kader der DONECK Dolphins Trier

#4 Lukas Jung, #5 Ryan Wright, ‚6 Nathalie Ebertz, #7 Correy Rossi, #8 Mark Reitenbach, #11 Dirk Passiwan, #13 Valeska Finger

Trainer-Staff:

Dirk Passiwan, Andreas Ebertz

