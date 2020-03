Dolphins müssen in die Playdowns

Gladiators: Niederlage mit der Schlusssirene

Trier. Am 27. Spieltag der Barmer 2. Basketball Bundesliga traten die RÖMERSTROM Gladiators beim Tabellendritten aus Jena an. Nach der Niederlage in Paderborn am vergangenen Spieltag ging es für die Trierer nicht nur um wichtige Punkte im Rennen um die Playoffs, sondern auch um einen guten Start in den März, der mit einem vollgepackten Spielplan die Zielgrade der regulären Saison darstellt.Nach einer intransparenter Entscheidung der Unparteiischen verloren die Gladiators aber mit 84:85.