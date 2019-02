Dolphins nach zwei Spielen voll im Soll

Spiel gegen Zwickau

In der Partie gegen Zwickau kamen die ersatzgeschwächten Delfine nicht so gut ins Spiel. Man ließ viele einfache Chancen verstreichen und gab somit Zwickau die Chance, die für sie so wichtigen Punkte zu erkämpfen. Doch so leicht gaben die Delfine nicht auf. Es konnten wieder drei Dolphins zweistellig Punkten und somit ihr Team im Spiel halten. Auch die beiden "Neuen", Martin Koltes und Dirk Schmitz, bekamen gute Spielminuten und zeigten, was nach so vielen Jahren Pause noch so in ihnen steckt. Auch Diana Dadzite, die an der Schulter verletzt ist, wollte auf keinen Fall ihr Team im Stich lassen und traf wichtige, aber auch schwere Würfe.

Das fehlen von Marika Beijer, die gerade ihre ersten Spiele mit der holländischen Nationalmannschaft in Japan macht, und Matthias Heimbach, merkte man deutlich. Doch die Dolphins ließen sich trotzdem nicht aus dem Konzept bringen und sicherten sich im letzten Viertel das Spiel und den Sieg mit 57:60.

Spiel gegen Lahn-Dill

Auch das Spiel am Sonntag startete anders, als erwartet. Die Dolphins Trier machten es dem RSV Lahn-Dill so richtig schwer gemacht. Man spielte als Team und konnte die herausgespielten Würfe treffen. Somit stand zwischenzeitlich sogar eine 11-Punkte Führung auf der Anzeigetafel. Doch in der zweiten Spielhälfte merkte man dem ersatzgeschwächten Team dann doch an, dass es auch noch auf Diana Dadzite verzichten musste. So konnte man die Führung nur noch vier Minuten halten und verlor das Spiel am Ende dann doch noch 79:60.

"Es war immer ein ausgeglichenes Spiel gegen Zwickau und keine der beiden Mannschaften konnte sich absetzen. Das es am Ende für uns gereicht hat, ist natürlich super, aber wir haben auch alles dafür getan und das Spiel am Sonntag gegen Lahn Dill komplett aus dem Kopf genommen. Dass unsere beiden Low-Pointer sich so gut einfinden und uns den Sieg mit erspielt haben, ist natürlich so, wie ich mir das als Coach wünsche. Ich will mich nochmal bei den Beiden für ihren spontanen Einsatz bedanken und sie sind natürlich immer wieder Willkommen! Das Spiel gegen Lahn-Dill war komplett anders als erwartet. Wir hatten Spaß beim Aufwärmen und wussten, wir haben nichts zu verlieren. Genauso sind wir ins Spiel gestartet und haben es dem Gegner nie leichtgemacht. Mit einer nochmal anderen Aufstellung, da Diana nicht spielen durfte, haben wir sie komplett überrascht. Wir konnten in der ersten Hälfte sogar mal auf 11 Punkte wegziehen. Doch dieses Tempo konnten wir leider nicht über die Pause retten. Der RSV hat danach angefangen seine Dinger zu treffen und bei uns wurde jeder Zug, in der Offensive wie in der Defense, immer schwerer und schwerer. Unsere Würfe sind nicht mehr gefallen und mein Ziel war es, von Anfang an allen Spielern genügend Spielzeit zu geben und ihre Leistungen aus den Trainings zu honorieren. Wir gehen mit erhobenem Haupt aus dem Wochenende raus und fokussieren uns nun auf die nächsten schweren Aufgaben, die bereits nächstes Wochenende schon wieder anstehen", so r Spielertrainer Dirk Passiwan.

RED