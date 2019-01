Dolphins: Nichts zu verlieren gegen die Thuringia Bulls

"Das Hinspiel ging leider ganz deutlich verloren. Dort haben wir aber auch nicht gezeigt, was in uns steckt und haben uns ziemlich verarschen lassen. Das passiert uns nicht noch einmal. Wir gehen jetzt, nach den erfolgreichen und auch schweren Spielen, mit gestärkter Brust in dieses Spiel und versuchen die favorisierten Thuringia Bulls möglichst lange zu ärgern. Wenn wir in der Offensive einen Glanz-Tag erwischen, sehe ich nicht, warum wir das Spiel nicht auch glücklich gewinnen könnten", so Ryan Wright, der sich auf das bevorstehende Spiel freut. Offensiv werden die Thuringia Bulls immer noch durch die Verletzung ihres überragenden Werfers Matt Scott geschwächt, der im Hinspiel gegen die DONECK Dolphins alleine im ersten Viertel 34 Punkte eingestreut hatte.

Chris Peters nicht mit von der Partie

Dolphins-Spieler Chris Peters wird nicht mit nach Erfurt fahren, da er mit seinem Stammverein, den LuxRollers, gegen die Lahn-Dill Skyweelers spielt. Trotzdem hat er klare Worte zum Spiel, die er auch seinen Kollegen mitgibt. "Es wird ein extrem schweres Spiel gegen den ungeschlagenen Tabellenführer, doch wir müssen auf uns schauen und unser Spiel machen. Sobald wir so spielen wollen wie sie, sind sie physisch zu stark. Und zwar auf allen Positionen. Doch wir müssen uns unsere Ziele setzen und diese erreichen. Ob es dann am Ende für einen Sieg reicht, weiß ich nicht, aber wir haben nach dem Elxleben-Spiel sehr viele wichtige Spiele, die wir gewinnen wollen. Das sollte in diesem Spiel der Fokus sein. Ich drücke auf jeden Fall meine Daumen für eine eventuelle Sensation."

"Wir wollen an die vergangenen Spiele anknüpfen"

Auch das Trainer Trio ist nicht vollständig. Co-Trainer und Spieler Frank Doesken kann nicht mit von der Partie sein. Auch der Einsatz von Andi Ebertz ist fraglich. So wäre Spielertrainer Dirk Passiwan auf sich alleine gestellt, was natürlich bei so einem Gegner besonders schwer wird. "Wir fahren nach Erfurt um Teil eines großen Events zu sein. Es gibt eine Doppelveranstaltung mit den Fußgängern zusammen. Sowas finde ich immer richtig Klasse. So können wir die beste Werbung für unseren Sport machen. Wir sind klarer Außenseiter und es wäre wirklich eine Sensation wenn wir Punkte mit zurück an die Mosel nehmen, aber wir wollen unser Spiel machen und an die vergangenen Spiele anknüpfen. Wir haben leider ein Paar kranke und verletzte Spieler, bei denen wir aber hoffen, dass sie bis Sonntag wieder fit sind."

Das Spiel findet am Sonntag, 27. Januar, um 14.40 Uhr aufgrund einer Doppelveranstaltung in Erfurt statt. Einen Livestream vor Ort aus der Halle gibt es diesmal nicht.

Kader

#5 Ryan Wright, #7 Correy Rossi, #8 Jack Davey, #9 Matthias Heimbach, #10 Diana Dadzite, #11 Dirk Passiwan, #15 Mariska Beijer

Trainer-Staff

Dirk Passiwan, Andreas Ebertz

