Dolphins: Pflichtaufgabe erledigt

Die DONECK Dolphins Trier sind wieder fokussiert in das Spiel gestartet. Auch der defensive Plan ist aufgegangen und man konnte zu Beginn fast alle Versuche der Kölner unterbinden. Doch diese fanden Wege, den Trierer Korb zu attackieren. Den Delfinen war aber anzumerken, dass sie sich dieses Spiel auf keinen Fall nehmen lassen wollten. Das Team spielte zur Halbzeit einen komfortablen Vorsprung heraus und man merkte, dass der Spaß und die Konzentration eine optimale Mischung ist, um erfolgreich zu sein. Auch die Kölner haben das Spiel genutzt, sich auf ihre Play-Downs vorzubereiten und wechselten munter durch. Auch alle Delfine kamen zu ordentlich Spielzeit und auch ein Wechsel der Formationen brachte keinen Bruch ins Trierer Spiel.

Augen auf Spiel gegen Hamburg richten

Nun heißt es aber die Augen auf das so wichtige Spiel nächsten Sonntag gegen Hamburg zu richten (Sonntag, 3. März, um 12.30 Uhr in der Edel-Optics Arena Hamburg) . "Wir hatten gestern ein gutes, offensives Spiel, aber es ist trotzdem sehr wichtig, dass wir auch in der Verteidigung weiterhin voll konzentriert sind. Wenn wir die zwei Punkte aus Hamburg wieder mit nach Trier holen wollen und uns den dritten Tabellenplatz sichern wollen, müssen wir die vollen 24 Sekunden konzentriert verteidigen. Es war wieder großartig mit den Delfinen auf dem Platz zu stehen, besonders bei einer so großartigen Unterstützung unserer Dolphins-Fans. Danke hierfür", so Kapitänin Mariska Beijer, die nach ihrer dreiwöchigen Japan-Reise mit der holländischen Nationalmannschaft wieder zurück an der Mosel ist.

Lob für Dadzite

Ein Besonderes Lob bekam Dolphins-Spielerin Diana Dadzite vom Kölner Trainergespann. "Diana hat heute den entscheidenden Unterschied gemacht, wir haben versucht Dirk aus dem Spiel zu nehmen, um dem Team den Kopf zu nehmen. Das ist uns auch ganz gut gelungen, doch dann hat Diana aufgedreht und gezeigt, zu was sie alles in der Lage ist. Mit dieser Leistung ist es schwer, die Dolphins zu stoppen und dass, was Diana zeigt, ist bemerkenswert", so der Co-Trainer der Köln 99ers Jäntsch im Trainerinterview nach dem Spiel.

"Wir haben ein super Spiel gemacht"

"Wir haben ein super Spiel gemacht und bei so einer Zuschauerkulisse macht es natürlich noch mehr Spaß zu spielen. Wir haben das Spiel relativ schnell entschieden, aber ich bin happy, dass alle Zuschauer bis zum Ende des Spiels geblieben sind und unsere neuen Klatschpappen gleich super eingeweiht haben. Wir werden diese Woche unser Augenmerk auf die Verteidigung legen, um von Tag zu Tag noch besser zu werden, denn am Sonntag gegen Hamburg wird es genau darauf ankommen. Offensiv mach ich mir weniger Gedanken, da finden wir immer irgendwie einen Weg zum Korb. Wir sind bereit für Hamburg, um uns unsere Punkte aus dem Hinspiel wieder zurückzuholen. Jeder Spieler hat seine Minuten bekommen und das freut mich sehr. Wir haben als Team super gekämpft und das ist, dass, was uns ausmacht", so Diana Dadzite nach dem Spiel.

Statistik

Doneck Dolphines Trier: Wright (4 Punkte), Rossi (6), Davey (5), Heimbach (6), Dadzite (9; 5/6 Freiwürfe), Passiwan (36; 10 Rebounds), Doesken (0), Peters (0)

RBC Köln 99ers Beste Werfer: Even (22 Punkte; 11 Rebounds), Brown (16; 10)

RED