Dolphins treffen auf Leguane aus München

Die Gäste kommen mit einem wichtigen Sieg gegen Hannover nach Trier. Das letzte Spiel der DONECK Dolphins ging leider klar an die Bullen aus Thüringen. Doch mit einem detaillierten Gameplan wollen die Delfine die Punkte an der Mosel behalten und noch mehr Punkte in der Tabelle auf die nachfolgenden Teams gutmachen.

Beijer nicht mit von der Partie

Nach einer sehr durchwachsenen Trainingswoche, starteten die Dolphins diese Woche sehr fokussiert in das Training. Es gilt die verpasste Zeit nachzuholen und sich bestmöglich auf München vorzubereiten. Hier kommt es vor allem auf das Dreigestirn Mach, Magenheim und Robins an, dass die Delfine auf keinen Fall in den Rhythmus kommen lassen dürfen. Denn alle Drei haben gezeigt, dass sie ihr Team auch alleine tragen können. Fahrerisch sind die Münchner stark aufgestellt, doch Größe bringen sie nur bedingt mit. Das spielt den Delfinen diese Woche in die Karten, denn durch den Ausfall der hochgewachsenen Holländerin Mariska Beijer verlieren die Delfine einiges an Größe. Doch Schnelligkeit bringt jeder Delfine mit.

"Schnelligkeit nutzen"

Treffend hat es auch der 2,0 Punkte Spieler Ryan Wright vor dem Mittwochstraining ausgedrückt. "Wir müssen in diesem Spiel die Schnelligkeit und nicht die Größe nutzen, um München zu besiegen. Wir wollen in der Offensive den Ball weiterhin so schnell und präzise laufen lassen und uns mit leichten Punkten belohnen. In der Verteidigung ist es wichtig ganz eng an unseren Gegenspielern zu bleiben und immer Kontakt am Stuhl zu finden, um die 2 Punkte hier in Trier zu behalten. Von nun an hat jedes Spiel bis zum Ende der Saison Playoff-Charakter und es gibt kein leichtes Spiel mehr. Wir sind bereit für München!"

Klare Marschroute

Auch die holländische Nationalspielerin und Kapitänin der Dolphins ist in Gedanken bei ihrem Team und hat eine klare Marschroute an ihr Team. "Am Samstag ist es ein wichtiges Spiel um unseren Platz in der Tabelle zu festigen. Die Leguane aus München haben solide Spiele gespielt und sind nicht zu unterschätzen. Daher müssen wir das gesamte Spiel über konzentriert und fokussiert bleiben. Ich werde das Team aus Tokio unterstützen und anfeuern. Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass mein Team sich dem Fight annimmt und die Punkte in Trier bleiben", so Mariska Beijer.

"Wir werden unser Spiel spielen"

Auch das Trainer-Trio Passiwan, Doesken und Ebertz ist wieder auf der Bank vereint und hat den gleichen Fahrplan für das Spiel. "Am Samstag erwartet uns das Team aus München, dass voll motiviert um die Play-off Plätze kämpft. Wir werden unser Spiel spielen, den Zuschauern und Fans ein tolles Spiel liefern und die Punkte in Trier behalten. Mariska fehlt uns jetzt für zwei Wochen, was für uns wieder andere Aufstellungen bedeutet, aber auch Chancen für die Spieler, die in den vergangenen Spielen nicht so viel Spielzeit hatten, bietet, sich zu zeigen. Unser Team ist stark und durch gutes Teamwork wollen wir starke Münchner schlagen. Also Brust raus. Kopf hoch und wach sein!"

Das Spiel findet am Samstag, 9. Februar, um 18 Uhr in der Sporthalle der Universität Trier statt.

Kader der Dolphins

#5 Ryan Wright, #7 Correy Rossi, #8 Jack Davey, #9 Matthias Heimbach, #10 Diana Dadzite, #11 Dirk Passiwan, #12 Frank Doesken, #14 Chris Peters

RED