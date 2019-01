Dolphins treffen zum dritten Mail in der Saison auf Hannover

Das Spiel verspricht schon auf dem Papier viel Spannung. Denn für die Dolphins Trier geht es in diesem wichtigen Spiel gegen den direkten Konkurrenten aus Hannover darum, ihren 4. Platz in der Tabelle zu festigen. "Wir müssen in der Verteidigung sicher stehen und unseren Fokus nicht nur auf den 'Big-Man' der Füchse, Joe Bestwick, legen, sondern gerade die Spieler Budde, Haller und Sadler konzentriert verteidigen. Offensiv müssen wir an das vierte Viertel aus dem Pokal-Viertelfinale vor ein paar Wochen anknüpfen und clever unsere besten Würfe herausspielen. Es wird ein sehr physisches Spiel, auf welches wir uns diese Woche mit unserem Trainingspartner, den LuxRollers aus Luxemburg, gut vorbereiten werden", so Spielertrainer Dirk Passiwan. Co-Trainer und Spieler Frank Doesken sagt dazu: "Ich denke, dass wir physisch sehr stark sind, eine knallharte Defense spielen und mit Kopf in der Offensive spielen. Dann ist ein Sieg möglich."

Schlüssel zum Sieg

Wenn man das Team gesammelt fragt, was der Schlüssel zum Sieg gegen Hannover Unitend ist, sind sich alle Delfine einig. Man muss Joe Bestwick stoppen, der die große Stütze im Team ist, aber die anderen Spieler auch nicht ins Spiel kommen lassen. Also ist wie immer im Gameplan der Dolphins Trier die Verteidigung an erster Stelle. Hannover ist stärker als der Tabellenplatz zeigt, aber als Team will man Hannover auch Offensive vor große Probleme stellen. Die besten Würfe herausspielen und die freien Würfe machen, das ist der offensive Plan der Dolphins.

Es gibt einen Livestream auf der Facebookseite von Hannover United. Hochball der Partie ist am 19. Januar um 18 Uhr. Einen Livestream gibt es auf der Facebookseite der Füchse aus Hannover.

Kader

#5 Ryan Wright, #7 Correy Rossi, #8 Jack Davey, #9 Matthias Heimbach, #10 Diana Dadzite, #11 Dirk Passiwan, #15 Mariska Beijer

