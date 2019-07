Nach ihrem Studium sowie Promotion an der Goethe-Universität Frankfurt am Main arbeitete die künftige Präsidentin im In- und Ausland. Seit 2004 lehrte sie insbesondere im Bereich Logistik als Professorin an der Hochschule Fulda und forschte zu Themen der Humanitären Logistik. Ab 2009 übernahm Schumann in Fulda das Amt der Vizepräsidenten für Forschung und seit 2016 das Amt der Vizepräsidentin für Internationales an der Deutsch Jordanischen Universität in Amman. Dort war sie bis Ende Juni dieses Jahres für Lehre, Forschung, Wissenstransfer sowie Repräsentation der Hochschule in allen Deutschland- und Europaangelegenheiten zuständig.

Starker Kooperationspartner

Die Hochschule Trier zählt seit mehr als zehn Jahren zu den stärksten Kooperationspartnern der Deutsch Jordanischen Universität. So konnten in den vergangenen fünf Jahren 20 Studierende aus Jordanien an der Hochschule Trier studieren. Der Kontakt zur Hochschule Trier ergab sich durch Delegationsbesuche des Fachbereichs Informatik der Hochschule Trier sowie durch den ehemaligen Präsidenten der Hochschule Trier, Prof. Dr. Norbert Kuhn.

Amtsantritt im Oktober

Der offizielle Amtsantritt von Prof. Dr. Dorit Schumann wird voraussichtlich am 1. Oktober erfolgen. Bis dahin will und wird sie regelmäßig präsent an der Hochschule Trier sein. Schumann freut sich sehr auf ihr vielfältiges Aufgabengebiet an den Standorten in Trier und am Umwelt-Campus in Birkenfeld: "Im Rahmen meiner Gespräche an allen Standorten und mit allen Fachbereichen im Vorfeld der Wahl bin ich sehr herzlich aufgenommen und mit vielen Informationen versorgt worden. Die Hochschule bietet mit ihrem praxisorientierten Lehrprofil und der anwendungsorientierten Forschung tolle Chancen und ein breites Fächerangebot. Für fächerübergreifende Lehre, Forschung und Innovation sowie für Internationalisierung sind das hervorragende Voraussetzungen." Zudem wird Prof. Dr. Dorit Schumann sich hochschulpolitisch landes- und bundesweit für die Hochschule Trier einsetzen, auch in Kooperation mit anderen Hochschulen.

