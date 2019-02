Echt, faszinierend, feminin: Unsere Frauenmesse in Bitburg

Besucherinnen und Besucher – denn selbstverständlich sind auch Männer eingeladen – erwartet an zwei Tagen ein abwechslungsreiches Programm. Zahlreiche Aussteller werden an beiden Tagen vertreten sein, die Produkte für Frauen präsentieren: Von Mode, Beauty und Lifestyle bis hin zu Gesundheit und Vorsorge werden die verschiedensten Branchen zeigen, was Frau (und auch Mann) im Jahr 2019 unbedingt wissen sollte. Neben Informationen und Angeboten können Besucher sich auch auf unterschiedliche Life-Performances freuen.

Die Frauenmesse findet am Wochenende vom 16. und 17. März im Rahmen des Beda Marktes in der Bitburger Stadthalle statt. Sie ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für das leibliche Wohl ist in einem eigens eingerichteten Café-Bereich gesorgt.

Infos zur Messe gibt es hier. Die aktuelle Ausgabe von EFF finden Sie hier.

RED