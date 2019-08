Ehranger Markt erstmals mit Lauf-Event

Der Ehranger Markt zeigt seit Jahren, dass die Vereine gut zusammenarbeiten und diese das Fest immer wieder zu einem der größten Veranstaltungen der Region gestalten. Unter der Schirmherrschaft von Jörg Kremp (Gebietsleiter der Schwäbisch Hall) und unter der Leitung des 1. Vorsitzenden Oliver Irmen werden die Gäste am Samstag bei der Eröffnung begrüßt.

Kreisel befahrbar, Busse fahren am Festbereich vorbei

Im zweiten Jahr ist der Kreisel befahrbar für den Straßenverkehr und hindert nicht den Festbereich. Die Stadt Trier legte großen Wert darauf, dass die Busse wie gewohnt am Festbereich vorbei und durch die Oberstraße fahren. Deswegen wurde extra die Teerschicht vor Beendigung der Arbeiten in der Oberstraße aufgebracht. So können die Festbesucher, wie auch die Anwohner, sicher an der Ehranger Mühle, bzw. in der August-Antz-Straße ein- und aussteigen. Ein großer Kirmesplatz begeistert Jung und Alt, auf zwei Bühnen werden erneut tolle Programmpunkte dargeboten und die Vereine begrüßen Freunde und Gäste an ihren Ständen.

Feuerwehr zum Abschluss

Zum Abschluss am Dienstagabend darf das große Feuerwerk nicht fehlen. Hier wird wieder der Ehranger Markt am eigentlichen Markttag, dem Dienstag, seinen Höhepunkt erreichen. Als besonderes Highlight wird eine Tombola veranstaltet. Hier können tolle hochwertige Preise gewonnen werden. Ein besonderer Preis wird eine handgehauene Skulptur des Steinmetzmeisters Henning Wirtz sein. Ein exklusives Handwerksstück und Unikat. Neben diesem warten auch weitere Hochkaräter.

So freuen sich die Ehranger Vereine über zahlreiche Gäste, einen friedlichen Verlauf des Festes und natürlich, dass Petrus den Ehrangern tolles Wetter beschert.

Programm

Samstag, 31. August

Gewerbeverein-Bühne:

17.30 Uhr: Eröffnung mit Fassanstich durch Schirmherr Jörg Kremp, Gebietsleiter der Schwäbisch Hall

20 Uhr: The Mules

Blaumann-Bühne:

20 Uhr: First Man on Mars

Sonntag 1. September

Gewerbeverein-Bühne:

18 Uhr: The Lions

Blaumann-Bühne:

11 Uhr: Festgottesdienst

Ab 14 Uhr: Programm durch Stadtmauerlauf

18.30 Uhr: Two4You

Sonntagnachmittag: Kinderschminken auf der Gewerbeverein-Bühne

Von 14.30 bis 16.30 Uhr gehen die Dumstahn-Musikanten musizierend von Stand zu Stand

Montag, 2. September

Familientag (reduzierte Preise an allen Fahrgeschäften) – Spielenachmittag

Gewerbeverein-Bühne:

18 Uhr: Marktständchen MGV Ehrang

19 Uhr: Two4You

Blaumann-Bühne:

18.30 Uhr: New Vintage

Dienstag 3. September

Gewerbeverein-Bühne:

19.30 Uhr: Sing out loud (Replay)

Blaumann-Bühne:

19.30 Uhr: Joe Casel

20.30 Uhr: Ziehung der Tombola

21.50 Uhr: Großes Abschluss-Feuerwerk

Gewerbeverein-Bühne = Kreisel

Blaumann-Bühne = Peter-Roth-Platz

1. Ehriker Stadtmauerlauf

Sonntag 1. September, Peter-Roth-Platz Ehrang, präsentiert von HAMM - Wasser, Wärme, Wellness

12.18 Uhr: Fritz-Hahn-Bambini-Lauf U8, 650m, keine Startgebühren

12.48 Uhr: Sport-Simons-Jugendlauf U10-U16, 1700m, 2 Euro

13.18 Uhr: Hochscheider-5km-Lauf, 5 Euro

14.18 Uhr: Württembergische-Versicherung-Vorsorge-Center-Trier-10km-Hauptlauf, 7 Euro

Zusatzwertung Ehriker Meisterschaften im 5- und 10km-Lauf: In den Erwachsenenläufen werden zusätzlich zur normalen Siegerehrung die Ehriker Meisterschaften ausgetragen. Die besten drei der Region werden geehrt. In die Wertung hineingenommen sind außer allen in Ehrang Aufgewachsenen oder Verwurzelten alle Quinter, Pfalzeler, Biewerer, Kordeler und die aus der Fidei.

Voranmeldungen bis 28. August hier. Nachmeldungen bis 45min vor Start möglich (+3 Euro)

Fragen und Anregungen an ehriker-stadtmauerlauf@gmx.de

Mehr Infos auf der Facebook-Seite "Ehriker Stadtmauerlauf"

Grußwort von Oliver Irmen, 1. Vorsitzender GEOV e.V.

"Sehr geehrte Festbesucher, Freunde und Gönner,

Seien Sie ganz herzlich willkommen auf unserem Ehranger Markt. Wir sind stolz, auch in diesem Jahr wieder einmal einen tollen Ehranger Markt zu präsentieren. Hier auch ein Dank an die Gönner, die einiges ermöglichen.

Erneut gibt es zwei Musikbühnen mit abwechslungsreichem Programm, der Kirmesplatz hat wieder seinen gewünschten Autoscooter, der letztes Jahr fehlte. Die Vereine präsentieren sich wieder von ihrer besten Seite an den Ständen und leben vor, was Vereinsarbeit bedeutet. Hier ein großes Lob an die ehrenamtlichen Helfer, die immer schwieriger zu finden sind. Auch die Kinder kommen sonntags, aber vorallem montags am Familientag, auf ihre Kosten. Also rundum ein Fest für Jung und Alt, Ehranger und Gäste, Freunde und Nachbarn.

Der Ehranger Markt steht als Plattform für Vereinswerbung und Austausch. In diesem Jahr im Besonderen der Gewerbeverein, der sich durch die Bühne am Kreisel präsentiert. Andererseits ist es aber auch eines der größten Volksfeste der Stadt und zieht Menschen aus den Nachbargemeinden und auch Weggezogene in die Heimat. Natürlich endet der Dienstag wieder mit zwei Höhepunkten. Eine Tombola mit spitzenmäßigen Preisen und dem anschließenden Feuerwerk, das sich seit einigen Jahren einen Namen in Trier und im Umfeld gemacht hat.

Genießen Sie die vier tollen Tage im Herzen Ehrangs und haben Spaß. Denn 'et Märktschie' ist nur einmal im Jahr und sollte gefeiert und gelebt werden. Ich wünsche Ihnen ein tolles Fest und Losglück bei der Tombola."

RED