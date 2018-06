Ein Muss für Metal-Fans

Zur Rocknacht am Europäischen Folklore-Festival ist es den Veranstaltern in Bitburg gelungen, mit "My' Tallica" die derzeit meistgebuchte Metallica Tribute-Band Deutschlands zu verpflichten. Der Live-Act aus dem Rheinland liefert eine Tribute Show, die "Metallica", eine der erfolgreichsten Metalbands aller Zeiten, gerecht wird - mit professioneller Lichtshow, dem Original-Equipment der US-Vorbilder und einem ebenso vergleichbaren Sound.

Begeistert vom authentischen Sound

Selbst "Metallica"-Schlagzeuger Lars Ulrich sowie der frühere Bassist der Band, Jason Newsted, zeigen sich begeistert von dem authentischen Sound der "My' Tallica" Tribute Band. Frontmann Andreas Adam erklärt das Erfolgsgeheimnis der deutschen Cover-Band: "Wir wollen spielerisch mehr bieten als nur die Radio-Gassenhauer von Metallica. Inzwischen begeistern wir so schon drei Generationen von Rock-Fans."

Das Beste aus 35 Jahren "Metallica"

Die vier Musiker bieten in ihrem zweistündigen Liveprogramm das Beste aus 35 Jahren "Metallica". Frühe Songs wie "Hit The Lights" sind genauso dabei wie die Klassiker "Master Of Puppets", "Enter Sandman" und natürlich das weltweit bekannte "Nothing Else Matters". Auch das letzte Album "Hardwired. . . To Self-Destruct" wird live ausgiebig von der Tribute-Band gewürdigt.

Tickets



Tickets gibt es für 11 Euro beim WochenSpiegel.

Je verkaufter Eintrittskarte spendet der Veranstalter (Kulturgemeinschaft Bitburg) 1 Euro für die Betroffenen der Unwetterkatastrophe im Eifelkreis.

RED