Einbrecher auf frischer Tat ertappt: 25-Jähriger verhaftet

Als die Bewohnerin gegen 21.20 Uhr nach Hause kam, stellte sie Einbruchspuren an ihrem Hausfest. Außerdem bemerkte sie zwei Männer, die von ihrem Haus aus in der Straße "Brettenbach" in Richtung Olewig wegliefen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kripo warfen die Täter ein Fenster mit einem Stein ein und gelangten so in das Gebäude. Als die Bewohnerin nach Hause kam, flüchteten sie offenbar ohne Beute. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei wenige Minuten später in der Nähe des Tatortes einen 25-Jährigen festnehmen.

Der in Trier lebende Mann, der bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich bekannt ist, wurde am Mittwoch, 17. Juli, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

Täterbeschreibung

Der zweite Täter ist noch flüchtig. Er ist 17 bis 18 Jahre alt. Er ist circa 1.70 Meter groß und schlank. Er hatte kurze, blonde, gelockte Haare und trug eine schwarze Hose. Er führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Hinweise nimmt die Kripo Trier entgegen, Telefon 0651/9779-2153 oder 0651/9779-2290.

