Einbrüche in Hotelzimmer: 51-Jähriger festgenommen

Am Abend meldete das Hotel der Kripo Trier den Einbruch in eines der Zimmer. Der Täter müsse im Besitz eines Generalschlüssels sein. Ein solcher Schlüssel wurde am Morgen einer Mitarbeiterin im Hotel gestohlen. Am gleichen Abend gelang es den Aufenthaltsort des Verdächtigen zu ermitteln und ihn festzunehmen. Das gesamte Diebesgut sowie der gestohlenen Generalschlüssel konnte bei ihm sichergestellt werden.

Der Mann wurde am 5. Januar auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. In der Zwischenzeit meldete sich ein weiterer Betroffener, in dessen Hotelzimmer es ebenfalls zu einem Diebstahl kam. Das Diebesgut aus dieser Tat befand sich ebenfalls unter den sichergestellten Gegenständen.

RED