Eintracht empfängt TuS Koblenz zum Topspiel

Verzichten muss Josef Cinar dabei im Topspiel weiterhin auf die beiden Verletzten Tion Thaler (Zehenbruch) und Jason Thayaparan (Innenbandanriss im Knie). Unter der Woche war zudem Stammtorhüter Denis Wieszolek mit einem Magen-Darm-Infekt angeschlagen. Ansonsten kann der SVE-Coach aus dem Vollen schöpfen. Auch die zu Saisonbeginn verletzten Jan Brandscheid und Felix Fischer sind wieder Optionen.

"Wir sind komplett fokussiert"

Obwohl in der ältesten Stadt Deutschlands ein gewisser Hype um das Spiel zu spüren ist, hat Cinar die Mannschaft wie auf jedes weitere Ligaspiel vorbereitet. In Bezug auf die Euphorie stellt der Trainer klar, dass sich das Team von dem Drumherum nicht ablenken lässt: "Wir gehen die Partie genauso konzentriert an wie jedes andere Spiel. Die Jungs haben gestern eine der besten Trainingseinheiten der laufenden Saison absolviert. Inhaltlich haben wir natürlich einen Schlüssel für Koblenz gesucht. Wir sind komplett fokussiert", erklärt der Chefcoach zufrieden.

Keine leichte Partie

Dennoch wird die Partie nicht leicht, da man mit der TuS Koblenz auf eine sehr erfahrene und qualitativ hochwertige Oberligamannschaft trifft. Das Team von Trainer Anel Dzaka hat in der laufenden Saison erst zwei Gegentore kassiert und steht mit 17 Punkten auf Rang 3 der Tabelle. Cinar gibt sich aber optimistisch, dass der Gegner trotzdem geschlagen werden kann und zählt wieder einmal auf die Unterstützung der Zuschauer: "Wir hoffen, von den Fans nach vorne gepeitscht zu werden und ein gutes Ergebnis zu erzielen." Die Eintracht geht voller Vorfreude in die anstehende Partie: "Es wird eine Atmosphäre herrschen, die man in der Oberliga in keinem anderen Spiel und in keinem anderen Stadion erlebt."

Info und Tickets

Anpfiff im Moselstadion ist am Samstagnachmittag um 14 Uhr. Aufgrund der Erwartung eines hohen Zuschaueraufkommens werden für die Trierer Fans vier Kassen und zwei Eingänge geöffnet sein. Für die Koblenzer Fans wird es ebenfalls zwei Kassen geben. Das Stadion öffnet außerdem bereits um 12 Uhr (zwei Stunden vor Spielbeginn). Der Verein rät den Zuschauern zur Nutzung der Online-Tickets bei Ticket-Regional (auch erhältlich beim WochenSpiegel) oder dem Vorverkauf in der Geschäftsstelle. Eine frühzeitige Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln soll die Situation zusätzlich entlasten. Als Besonderheit überträgt SVE-TV das Spiel live und die Zuschauer können sich in der Halbzeitpause erstmals die neuen Heimtrikots im Fanshop sichern.

RED