SP 14. September 2018 Artikel teilen





Eintracht Trier: Gelingt in Bingen der Dreier?

Trier. Eintracht Trier und Auswärtsspiele – so richtig passt das in dieser Saison noch nicht zusammen. Erst zwei Punkte holte der SVE bisher in der Fremde. Am Samstagnachmittag (15. September, 15.30 Uhr) soll bei Aufsteiger Hassia Bingen nun endlich die Wende gelingen und der erste Sieg abseits des heimischen Moselstadions eingefahren werden. Damit das klappt, wollen sich die Blau-Schwarz-Weißen am Hessenhaus auch auf altbekannte Tugenden besinnen.