Eintracht Trier: Kapitän Simon Maurer verlängert Vertrag

"Die Eintracht ist mein Verein. Ich identifiziere mich zu 100 Prozent mit den Zielen des Vereins und bin stolz darauf, ein Teil dieses Projekts zu sein. Als die Verantwortlichen an mich herantraten meinen Vertrag zu verlängern, musste ich nicht lange überlegen", kommentierte "Mauri" freudestrahlend bei seiner Unterschrift.

Eintracht-Trier und Simon Maurer gehen also gemeinsam in die Zukunft. Der Innenverteidiger, der seit mehreren Jahren auch die Kapitänsbinde des SVE trägt, zählt auch in der laufenden Saison zu den absoluten Leistungsträgern im Team der Moselstädter. Sein neuer Vertrag läuft bis zum 30. Juni 2022. Der 1,86 Meter große Führungsspieler wechselte im Sommer 2016 vom FK Pirmasens in die älteste Stadt Deutschlands. Zuvor war der 29-Jährige unter anderem beim SC Idar-Oberstein und der U23 des 1. FC Nürnberg aktiv.

"Simon ist ein absoluter Topspieler. Er ist in jedem Training ein Vorbild, verhält sich immer professionell und spielt eine starke Saison. Er ist ein Fixpunkt in unseren Planungen und wir sind sehr stolz, ihn weiterhin bei uns unter Vertrag zu haben", freut sich auch Eintracht-Cheftrainer Josef Cinar über die Personalentscheidung. "Es waren unheimlich faire Verhandlungen. Man merkt in jeder Sekunde, wie sehr ihm der Verein am Herzen liegt und wie wohl sich Mauri bei uns fühlt", ergänzt SVE-Geschäftsstellenleiter Björn Berens.

RED