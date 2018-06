Eintracht Trier verpflichtet Christoph Anton

"Wir sind sehr froh, dass es uns gelungen ist, Toni für eine Rückkehr zu seinem Verein zu begeistern. Ich glaube so wahnsinnig viel muss ich zu ihm garnicht sagen. Er entstammt unserem Nachwuchs, ist hier als Fußballer und Mensch gereift und hat sich zu einem Spieler mit gehobenem Regionalliga-Format entwickelt. Toni wird uns mit seiner fußballerischen Klasse und seinem tollen Charakter in der kommenden Saison dabei helfen, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen. Willkommen zurück, Toni", freut sich Eintracht-Geschäftsführer Torge Hollmann über die Rückkehr des Eigengewächs.

Leistungsträger und Publikumsliebling

Christoph Anton ist jedem Eintracht-Fan schon lange ein Begriff. Als Jugendlicher wechselte er 2006 von seinem Heimatverein SG Schoden/Ockfen/Irsch in die Nachwuchsabteilung des SVE, ehe er sich zwischen 2009 und 2012 in der damaligen zweiten Mannschaft im Herrenfußball etablierte. Nach seiner Berufung in die erste Mannschaft im Jahr 2012 zählte der Flügelflitzer zu den absoluten Leistungsträgern und Publikumslieblingen bei den Blau-Schwarz-Weißen. In insgesamt 140 Regionalliga-Spielen für die Eintracht gelangen "Toni" 18 Treffer. Er steuerte außerdem genauso viele Torvorlagen bei. Im Jahr 2017 entschied sich Toni nach dem Abstieg des SVE in die Oberliga zu einem Wechsel nach Luxemburg zu Titus Petange. Dort kam Anton aufgrund von Verletzungspech allerdings kaum zum Einsatz. Nun will der 26-Jährige in der alten Heimat wieder angreifen, hat dafür in den vergangenen drei Monaten bereits intensiv an seiner Fitness gearbeitet.

"Wahnsinnig happy wieder hier zu sein"

"Ich bin wahnsinnig happy wieder hier zu sein. Es war kein leichtes Jahr für mich mit den vielen Verletzungen. Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, dass es wieder losgeht. In der Vorbereitung möchte ich voll mitziehen, verletzungsfrei bleiben und dann bin ich mir ganz sicher, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden", kommentiert Anton selbst sein Eintracht-Comeback.

Bereits am Mittwoch steigt Anton ins Mannschaftstraining ein. Eine Sache wird sich beim Rückkehrer in jedem Fall verändern: Weil Neuzugang Maurice Roth die Nummer 8 bekommt, läuft "Toni" in Zukunft mit der 10 auf dem Trikot auf.

RED