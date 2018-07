Engpass auf der Bitburger Straße

Eifelblick in Dollendorf

Schlosstal. Neben der Antoniuskapelle, zwischen Schloßthal und Dollendorf gelegen, kann man bequem den Blick schweifen lassen.Dort wurde vor kurzem ein neuer Eifelblick eingerichtet, der vierte im Blankenheimer Gemeindegebiet nach den Stationen am Kalvarienberg in Alendorf, am Nonnenbacher Weg und an der Lühbergstraße in Blankenheim. Er befindet sich in direkter…