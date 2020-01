Erfolgreiches Jahr für Volksbank Trier

Die Bilanzsumme hat sich um 10,3 Prozent auf 1.72 Milliarden Euro erhöht. Das Gesamtkundenvolumen ist um 12,1 Prozent angestiegen und wies zum 31. Dezember 2019 eine Summe von 4,02 Milliarden Euro aus.

Die Volksbank Trier weist ein Jahresergebnis nach Steuern und Dotierung der Rücklagen von 1,75 Millionen Euro aus. Die erhöhten Eigenmittelanforderungen werden vollumfänglich erfüllt. Der Vorstand plant, dem Aufsichtsrat eine Dividende in Höhe von drei Prozent zur Beschlussfassung in der Vertreterversammlung vorzuschlagen. "Die stabile Wirtschaftslage sorgt dafür, dass weiterhin ein Wachstum im direkten Geschäft mit Kunden und Mitgliedern zu verzeichnen ist", erklärt Vorstand Friedrich. »Das Vertrauen der Kunden in die Bank ist sehr hoch – dies zeigt sich deutlich am Wachstum im Kredit- und Anlagengeschäft. Wir sehen gute operative Entwicklungen in allen Regionaldirektionen und Geschäftsfeldern.«

Im Sinne des Genossenschaftsgedankens wird diese erfreuliche Entwicklung durch ein neues VR-Förderprogramm und die Möglichkeit zur aktiven Mitgestaltung der Mitgliedschaft an die Eigentümer der Bank weitergegeben.

RED/FIN