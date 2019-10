Zum dritten Mal in Serie müssen sich der SVE auswärts geschlagen geben. Dabei war das Spiel gegen den FV 07 Dillingen e.V. in der ersten Halbzeit noch ausgeglichen. In der zweiten Hälfte hatte die Mannschaft von Josef Cinar hohe Spielanteile, konnte aber zum wiederholten Male klare Chancen nicht nutzen. In der Startaufstellung gab es leichte Veränderungen im Vergleich zum 4:0-Erfolg gegen FC Hertha Wiesbach. Demnach musste die Eintracht auf Christoph Anton verzichten, der sich im Abschlusstraining verletzt hatte. Für ihn war Ömer Kahyaoglu im Einsatz. Darüber hinaus wurde Kevin Kling wegen Rückenproblemen durch Kapitän Simon Maurer (zuletzt gelb-rot gesperrt) ersetzt.

Von Beginn an war das Spiel geprägt durch Unterbrechungen. Viele lange Bälle erreichten zudem nicht ihr Ziel. Der Eintracht gelangen wie auch den Gastgebern zwar einige Angriffe, diese führten auf dem tiefen Untergrund aber nur selten zu Abschlüssen. Nach der Halbzeitpause sollte es jedoch einige Torraumszenen geben. Zunächst wurde es brenzlig vor dem Trierer Tor, als Schlussmann Denis Wieszolek einen Freistoß von Fabian Poß per Fuß Richtung Pfosten parierte, wo Maurer das Gegentor verhinderte (58.). Daraufhin hatte Edis Sinanovic die Trierer Führung auf dem Fuß, traf aber nur das Außennetz (58.) In der 67. Minute war wieder der Gegner am Zug und traf zum Entsetzen des SVE zum 1:0 Führungstreffer: Nach viel hin und her landete der Ball bei Diefflens Stürmer Haase, der ohne Probleme zur Führung einschob (67.). Die Blau-Schwarz-Weißen wurden nun druckvoller, erneut konnte aber die Chance zum Ausgleich nicht genutzt werden: Dominik Kinscher setzte den ebenfalls eingewechselten Jan Brandscheid ein, der im eins gegen eins mit Diefflens Keeper Marina das Nachsehen hatte (76.). In der Schlussphase versuchte der SVE alles und schickte beim letzten Standard Torhüter Denis Wieszolek mit nach vorne. Im Konter traf dann erneut Haase nach einem langen Pass ins leere Tor und markierte mit dem Abpfiff das 2:0 (90./+1).

Das nächste Spiel absolviert der SVE bereits am Mittwochabend. Dann kämpfen die Moselstädter um 19:30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz in Strohn im Rheinlandpokalspiel gegen die SG Ellscheid um den Einzug ins Viertelfinale. Daraufhin bleibt keine Zeit zum Ausruhen, denn drei Tage später findet das nächste Heimspiel im Moselstadion statt, bei dem sich Eintracht-Trier am Sa, 26.10. um 14:00 Uhr mit Röchling Völklingen messen darf.

Statistik

FV Diefflen: Marina – Folz (46. Guss), Hessedenz,Lartigue, Diefenbach – Kolodziej (62. Taghzoute), Fritsch, Mielczarek, Günes – Poß, Haase

Eintracht Trier: Wieszolek – Brodersen, Maurer, Balde, Kaluanga – Sinanovic, Roth, Heinz (73. Kinscher), Kahyaoglu (61. Thayaparan) – Salem – Garnier (66. Brandscheid)

Tore: 1:0 Haase (67.), 2:0 Haase (90./+1)

Schiedsrichter: Florian Stahl

Zuschauer: 690

