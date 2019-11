Erneuter Engpass in Luxemburger Straße

Die Arbeiten, für die eine Wanderbaustelle eingerichtet wird, beginnen am Dienstag, 12. November, und dauern drei bis vier Tage. Zeitweise gelten Halteverbote auf dem Seitenstreifen. Die Arbeiten erfolgen immer nur entlang eines Fahrbahnrands, sodass der gegenüberliegende Seitenstreifen – sofern zulässig – als Parkfläche genutzt werden kann.

Begonnen wird am moselseitigen Fahrbahnrand vom Messepark in Richtung Römerbrücke. Erst nachdem diese Seite fertiggestellt ist, werden die Arbeiten entlang des gegenüberliegenden Fahrbahnrandes der Luxemburger Straße von der Römerbrücke in Richtung Messepark ausgeführt. Die Luxemburger Straße ist in beide Richtungen befahrbar, jedoch muss mit Verkehrsbehinderungen aufgrund der Wanderbaustelle gerechnet werden. Anliegergrundstücke und Zufahrten werden aufgrund der auszuführenden Arbeiten kurzzeitig nicht erreichbar sein.

RED/PA