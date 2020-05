Erste Spielplätze seit Sonntag wieder geöffnet

Trier

Das Amt StadtGrün, das die insgesamt über 104 Spielplätze und acht Spielpunkte in der Stadt betreut, macht daher schon am Sonntag den Zugang zu folgenden Spielplätzen wieder möglich: in der Stadtmitte zu den beiden Spielplätzen im Palastgarten, im Trierer Süden zu den Spielplätzen am Mattheiser Weiher und in der Treverer Straße sowie im Trierer Norden zu den Spielplätzen im Nells Park und im Beutelweg.

An den Spielplätzen wurden die Absperrbänder entfernt und Beschilderungen mit Abstandshinweisen aufgehängt. Denn die allgemeinen Abstandsregeln gelten laut der Landesverordnung weiter und damit auch auf dem Spielplatz. Die Eltern sind also angehalten, dafür zu sorgen, dass Kinder, die nicht aus der gleichen Familie kommen, auch zwischen Rutsche und Klettergerüst auf Abstand bleiben und dass auch die Eltern den Spielplatzbesuch nicht zu größeren "Versammlungen" werden lassen. Der für das Amt StadtGrün zuständige Bau- und Umweltdezernent Andreas Ludwig appelliert an die Eltern: "Nutzen Sie diese wieder gewonnene Freiheit, aber gehen Sie bitte respektvoll und rücksichtsvoll miteinander um."

Die weiteren Spielplätze werden in der kommenden Wochen so schnell wie möglich ebenfalls geöffnet.

Konz

Auch die Spielplätze der Stadt und Verbandsgemeinde Konz können seit Sonntag wieder genutzt werden. Die Kontaktbeschränkungen - also der nötige Abstand von anderthalb Metern, und die Auflage, mit nur einer weiteren Person aus einem anderen Haushalt nach draußen gehen zu dürfen – gelten auch weiterhin. Bürgermeister Weber appelliert an die Eltern, sehr verantwortlich mit der Situation umzugehen, vor allem wenn die Spielplätze zu voll werden.

Der Bauhof der Stadt Konz und das Ordnungsamt haben die Öffnung vorbereitet: Schilder mit Verhaltens- und Abstandsregeln wurden aufgehängt. Das zuständige Ordnungsamt und die Polizei werden die Spielplätze im Rahmen ihrer Kontrollgänge auf die Einhaltung achten.

RED