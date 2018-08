Ein Herz wie Kinder: "Es geht um den magischen Moment"

"Zugunsten der Aktion 'Ein Herz für Kinder' wollen wir an diesem Tag alle gemeinsam das Lied 'Ein Herz wie Kinder' singen", erklärt Gerhard Surges, Leiter des Nahkauf-Kaufmarktes in der Gartenfeldstraße 21 in Trier und Initiator der Spendenaktion. "Die Idee kam mir als ich die tolle CD 'Ton um Ton' des Kinderchores 'Mollmäuse und Friends' aus Tecklenburg gehört habe, die in Kooperation mit unseren Nahkauf-Kollegen dort vor Ort produziert wurde", so Surges.

In zehn Jahren über zwei Millionen Euro gespendet

"Man muss dazu wissen, dass die rund 420 Nahkaufmärkte in Deutschland bereits seit zehn Jahren die Aktion 'Ein Herz für Kinder' unterstützen und dabei über zwei Millionen Euro Spendengelder gesammelt haben", verweist Surges auf die langjährige Partnerschaft.

Kinder helfen Kindern und haben Spaß: "Das ist die Botschaft"

"Es ist dabei nicht so entscheidend, ob wir wrklich den größten Kinderchor der Region, von Rheinland-Pfalz oder gar Deutschlands zusammen bekommen - vielmehr geht es darum, den Kindern den Spaß an einer gemeinsamen Aktion für einen guten Zweck zu vermitteln und dafür haben wir die richtigen Partner mit an Bord", ist Gerhard Surges überzeugt.



Sonja Storz als Moderatoirn und Taktgeberin

Denn die Moderatorin des bunten Nachmittags auf dem Domfreihof ist Sonja Storz alias D-Jane "Rent a Sunshine". Die Veranstalterin zahlreicher Benefizabende ("Music For Help") wird selbst mit ihrer Kindergruppe, den Tanzmäusen aus Schweich, mit von der Partie sein und weiß um die Bedeutung des Augenblicks für die Kids. "Bei dem gemeinsamen Gesangsauftritt geht es vor allem um eins: den magischen Moment, wenn alle Kinder gleichzeitig den Song 'Ein Herz wie Kinder' anstimmen. Das wird ein unvergessliches Erlebnis, egal wie professionell es sich letzlich anhören wird. Wichtig ist, dass alle Kids das Lied in ihren Kindergärten und Schulen proben und dann gemeinsam anstimmen können, da bin ich gern die Taktgeberin", freut sich Sonja Storz auf den Weltkindertag schon im voraus.

Anmeldung bis 7. September

Nach unserem ersten Aufruf haben sich schon mehrere Grundschulen und Kindergärten aus der Region für die Mitmachaktion am 20. September angemeldet. Um bessser planen zu können, bitten wir um Rückmeldung bis zum 7. September unter: Kaufmarkt Gartenfeld, Gerhard Surges e.K. E-Mail: info@nahkauf-surges.de.

Das ist ein "Herz für Kinder"

"Ein Herz für Kinder" (eigentlich BILD hilft e. V. – "Ein Herz für Kinder") ist eine Hilfsorganisation, die in Deutschland und weltweit Kinder und Familien in Not unterstützt. Sie wurde 1978 vom Verleger Axel Springer und der Bild-Zeitung ins Leben gerufen, um die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr zu fördern. Der charakteristische Aufkleber (siehe Foto) stieß auf große Resonanz in der Bevölkerung. Ende der 1980er Jahre wurde das Tätigkeitsfeld von "Ein Herz für Kinder" erweitert. Seitdem setzt sich der Verein auch für Suppenküchen, Kinderkliniken, Kindergärten, Schulen sowie Sport- und Bildungsprojekte ein. Festgelegt ist nach Vereinsangaben, dass die Spenden zu etwa zwei Dritteln an Projekte in Deutschland und zu einem Drittel an ausländische Projekte gehen. Der Verein fördert ausschließlich konkrete Förderprojekte. Somit fallen nach eigenen Angaben keine Personal-, Betriebs- und Reisekosten an. Bei der TV-Spendengala "Ein Herz für Kinder" im ZDF wurde am 9. Dezember 2017 die Spendensumme von 17.578.426 Euro erzielt. Bis heute sind mehr als 315 Millionen Euro Spendengelder eingegangen. Infos gibt es auf der Internetseite des Vereins.

Liedtext "Ein Herz wie Kinder"

Refrain

Ein Herz wie Kinder sollt ihr haben, mutig sein, um hinzuseh'n,

Not und Trauer zu erkennen, und zu bleiben, nicht zu geh'n,

bereit, das Butterbrot zu teilen, auch wenn's keiner sieht,

nicht nur zu fragen, wessen Schuld's ist,

dass hier nichts geschieht.



Strophe 1

Zeca wohnt in Kenia,

oh, wie schön, ich war schon da,

machte eine Löwenjagd,

Zeca ist erst acht.

Wohnt im Müll und isst Papier,

den ganzen Tag alleine hier,

gefährlich wird's für ihn erst in der Nacht.



Refrain



Strophe 2

Lulu war im Krieg, ach ja,

das passiert, wir wissen ja,

Kriege sind schlimm anzuseh'n,

Lulu ist erst zehn.

Zielte, drückte ab und sah,

wie er starb, so laut und nah,

vorbei die Welt der Prinzen und der Feen.



Refrain



Strophe 3

Keiner kümmert sich um Kim,

in manchen Ländern ist es schlimm,

Kinder sind da ganz arm dran,

Kim wohnt nebenan.

Kein Frühstück, Mittag, Abendbrot,

Gefühle sind schon lange tot,

In der Schule kommt sie gar nicht an.



Refrain



Zwischenteil

Keines Menschen Glück ist garantiert,

ein sorgenfreies Leben nicht abonniert,

zerbricht es euch, zerplatzt es,

stehen wir euch bei

mit uns'rem Lachen, uns'rer Liebe, uns'rer Zauberei.



Refrain 2x



Schluss Ein Herz für Kinder,

ein Herz für Kinder.

Alle Rechte bei Dr. Stephanie Müller-Bromley, 2014

