Es war einmal... Simeon aus Syrakus

Simeon wurde um 980/990 als Sohn eines griechischen Offiziers im damals muslimischen Syrakus (Sizilien) geboren. Nach einer theologischen Ausbildung in Konstantinopel besuchte er die heiligen Stätten in Palästina. "Er wollte nur noch als ein Armer dem armen Christus nachfolgen", heißt es in der Simeon-Biographie des Abtes Eberwin von St. Martin in Trier. Aus der ersten Wallfahrt ins heilige Land wurde ein Aufenthalt von sieben Jahren. Schon bald war Simeon mit den biblischen Stätten so vertraut, dass er sich als Pilgerführer betätigen konnte. Auf die Dauer brachte Simeon dieses Dasein aber keine religiöse Erfüllung. Schließlich fand er Aufnahme im Katharinenkloster am Berg Sinai. Nach einiger Zeit wurde Simeon von seinem Abt nach Europa geschickt, denn das Kloster brauchte Geld. Simeon sollte Richard II., Herzog der Normandie, aufsuchen, der sich schon früher als großzügiger Spender erwiesen hatte.

Erster Besuch in Trier

In der Normandie angekommen, stellte sich allerdings heraus, dass Herzog Richard verstorben war und um seine Nachfolge eine Fehde entbrannt war. Geld gab es hier nicht zu holen, daher machte sich Simeon auf den Weg zu Abt Eberwin aus Trier, den er während der Reise kennen gelernt hatte. So gelangte Simeon wohl im Jahr 1027 erstmals in die Moselstadt. Eberwin stellte ihn Erzbischof Poppo vor. Gemeinsam unternahmen sie eine Pilgerfahrt in den Orient. Nach der Rückkehr 1030 war Simeon endgültig von dem Wunsch beseelt, sein Leben als Einsiedler zu beschließen. Poppo gewährte ihm die Porta Nigra als Refugium.

Einsiedler in der Porta Nigra

In einem feierlichen Akt schloss Erzbischof Poppo Simeon im November 1030 in eine winzige Zelle im Ostturm der Porta ein. Bis zu seinem Tod im Jahr 1035 verließ Simeon seine Klause nicht mehr. Den größten Teil dieser Zeit verbrachte er in stillem Gebet. Die Nahrung wurde ihm in einen Korb gelegt, den er an einem Seil zu sich hinaufzog. Oft wurde Simeon von Wahnvorstellungen geplagt. Gegen diese "Dämonen" wehrte er sich, indem er mit lauter Stimme die Psalmen der Bibel rezitierte. Simeon wurde nach seinem Tod unter großer Anteilnahme der Bevölkerung beigesetzt.

Heiligsprechung nach Tod

Poppo und Eberwin betrieben zielstrebig die Heiligsprechung ihres Schützlings. Mit Hilfe der von Eberwin verfassten Biographie, die Poppo nach Rom schickte, wurde Papst Benedikt IX. von der vorbildlichen Frömmigkeit Simeons überzeugt. Noch im Dezember 1035 verkündete Benedikt die Kanonisation. Poppo gründete daraufhin neben der Porta Nigra ein Klerikerstift auf den Namen des Heiligen. Heute beherbergt das Gebäude unter anderem das Stadtmuseum Simeonstiftr. Die Porta Nigra als Grabstätte Simeons wurde in eine Doppelkirche umgebaut und erst unter Napoleon wieder freigelegt.

Quelle: www.trier-info.de

