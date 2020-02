Euranier feiern mit den Helden der Kindheit

Die Kobenminis entführten die Zuschauer in das Land von Peter Pan. Aber die Zeiten ändern sich, wie einige Darsteller festellen mussten. Die Enkelin dachte bei "Fanta 4" an Limonade und bei "Schwedischen Gardinen" ans Auswandern. Nur die Saarländer ändern sich nicht, da wird schon einmal die Saar nicht nur mit der Mosel, sondern direkt mit der A1 verwechselt.

"Candy Cupcake" erzählte aus ihrer Kindheit. Sie war sogar sehr tierlieb, obwohl sie keine Tiere hatte. Gummibärchen, Happy Hippos und Pombären wurden regelmäßig aus ihren Tüten befreit. Bei Partys klappte das Aufreißen leider nur bei den Chips Tüten, nicht bei den Jungs. Pastor Hohn hatte zu diesen Entwicklungen und zu evangelischen Pfarrern so seine ganz eigene Meinung.

Weitere Termine

Wer selber erfahren möchte, was Indianer mit der Wettervorhersage zu tun haben oder was sich "Germanys next Topmoppel" so denkt, hat noch einmal am Samstag, 15. Februar, 19.33 Uhr, bei der Kappensitzung und am Sonntag, 16. Februar, 15.11 Uhr, bei der Kindersitzung die Gelegenheit hierzu.

MG, Fotos: Greve