Eure Musik für unsere Region!

Ob Liedermacher, Opernsänger, Pop- und Rockinterpret, Männergesangverein, Gospel-, Kinder- oder Kirchenchor - wir verschaffen euch Gehör und posten jeden Tag einen Clip. Also auf geht‘s! Präsentiert euch in einem selbstgedrehten Video, von der Couch im heimischen Wohnzimmer, professionell im Tonstudio, unterwegs in der Stadt oder von wo auch immer... Eurer Kreativität sind keine Grenzen gesetzt, denn wir wollen vor allen Dingen eines: Gemeinsam mit euch die Welt in der grauen Corona-Zeit musikalisch wieder ein bisschen bunter machen!

Und so seid ihr dabei

Einfachein (Handy-)Video - möglichst im Querformat - mit kurzem Begrüßungsintro (circa zehn bis 15 Sekunden) und maximal zwei Songs, Gedichten, etc. per WeTransfer an dorotheekulla@tw-verlag.de senden, Name und Link, auf den wir den Post verlinken sollen nicht vergessen! Einsendeschluss ist Freitag, 20.November 2020.

(af)