Europas größtes Street Food Festival kommt nach Trier!

Traben-Trarbach: Mann lässt Beifahrer schwerverletzt zurück

Traben. In der Nacht auf Freitag, 6. März, um 0.08 Uhr flüchtete ein mit zwei Menschen besetzter Pkw in Traben-Trarbach vor der Polizei, nachdem der Fahrer einen Streifenwagen am Busbahnhof gesehen hatte. Nach etwa 400 Metern kollidierte das Auto an der Einmündung Laugasse mit der Betonmauer des dortigen Anwesens. Der Fahrer, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, flüchtete daraufhin fußläufig von der Unfallstelle und war zunächst nicht auffindbar. Den Beifahrer ließ er schwerverletzt zurück.