Polizei findet Sprengstoff: Evakuierung und Straßensperrung

Der Sprengstoffentschärfer des Landeskriminalamtes stellte fest, dass der Sprengstoff hochgradig explosiv war. Der polizeiliche Einsatzleiter entschied deshalb auf Empfehlung des Experten, die Durchfahrtsstraßen für den Verkehr zu sperren und die Anwohner in einem Radius von circa 200 Metern um den Fundort zu evakuieren.

Straßen gesperrt, Anwohner evakuiert

Polizeikräfte mehrerer Dienststellen sowie Einsatzkräfte verschiedener Feuerwehren sperrten den Gefahrenbereich großräumig ab und brachten die Anwohner in Sicherheit. Von den Sperrungen betroffen waren in erster Linie die B 49 / Trierer Straße sowie mehrere Nebenstraßen. Auch der Bahnverkehr wurde vorerst eingestellt. Etwa 150 Menschen mussten aus ihren Häusern evakuieren werden. 100 von ihnen kamen in der örtlichen Turnhalle untern. Dort hatten Feuerwehr und Hilfsdienste ein Notquartier eingerichtet. Andere kamen bei Freunden und Verwandten unter.

Sprengstoff entschärft

Nachdem die Evakuierungen abgeschlossen waren, konnten die Sprengstoffspezialisten des Landeskriminalamtes die gefährlichen Fundstücke sicher aus dem Haus bringen und an einem abgelegenen Ort außerhalb von Igel entschärfen. Erst als auch die Sprengstoff-Spürhunde in dem Haus nicht mehr anschlugen, konnte die Polizei gegen 1.20 Uhr Entwarnung geben, die Sperrungen aufheben und die betroffenen Bürger wieder in ihre Zuhause lassen. Insgesamt waren 150 Helfer der Feuerwehren und Rettungsdienste sowie 36 Polizeibeamte im Einsatz. Es müssen voraussichtlich mehrere Hundert Menschen ihre Häuser verlassen. Sie werden von Hilfskräften versorgt.

Die Polizei ermittelt nun nach den Hintergründen für die Tat. Nach dem derzeitigen Stand ist ein politisch motivierter Hintergrund auszuschließen. Bisher hat die Polizei eine Person aus dem Mehrfamilienhaus.

RED