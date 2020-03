Fahrer flüchtet nach Unfall in der Römerstraße

Nach Zeugenaussagen war ein roter Kleinwagen auf der Römerstraße aus Richtung Markusberg in die Einmündung "Unterm Pulsberg" unterwegs, als der Fahrer vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit von der Straße abkam und im Kurvenbereich gegen einen Metallzaun mit Holzverkleidung stieß. An der Zaunanlage entstand ein Schaden in Höhe von circa 1500 Euro. Der rote Kleinwagen wurde im Frontbereich, vermutlich auf der linken Seite, beschädigt. Der Fahrer flüchtete mit hoher Geschwindigkeit und lautem Auspuffröhren in Richtung Hornstraße.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier in Verbindung zu setzen, Telefon 0651/97793200 in Verbindung zu setzen.

RED