Falsche "Enkel" schlagen wieder zu

Hermeskeil

Bereits am 16. Januar ist eine 82-Jährige aus der Verbandsgemeinde Hermeskeil von einem vermeintlichen Enkel angerufen wurden. Durch eine gezielte Gesprächsführung und Vortäuschen einer finanziellen Notsituation ließ sich die ältere Dame auf die Übergabe eines fünfstelligen Geldbetrages ein. Trotz der Warnung eines Bankangestellten, hob die 82-Jährige die Summe ab und übergab das Geld einem angeblichen Bekannten "ihres Enkels". Die Übergabe fand am 16. Januar gegen 16.30 Uhr auf einem Parkplatz zwischen der Züscher Straße und der Martinus Kirche in Hermeskeil statt.

Täterbeschreibung

Der Mann, der das Geld abgeholt hat, soll circa 1.70 Meter groß sein. Er war 40 bis 45 Jahre alt und hatte einen mit Vollbart und Brille. Er trug eine dunkle, vermutlich weinrote Winterjacke und eine Strickmütze. Er sprach Hochdeutsch.

Trier

Am 22. Januar schlugen Betrüger im Stadtgebiet Trier erneut zu. In diesem Fall gab sich die Anruferin als das Patenkind des Opfers aus. Die Tatverdächtige teilte dem 78-jährigen Opfer mit, dass sie sich in einer finanziellen Notsituation befinde und einen höheren Geldbetrag benötige. Die Tat zog sich über den Zeitraum von 15.05 bis 18.15 Uhr. Letztlich übergab die ältere Dame ihr Geld in der Töpferstraße an eine vermeintliche Bekannte ihres "Patenkindes".

Täterbeschreibung

Die Frau war circa 1.55 bis 1.60 Meter und stämmig. Sie war 35 bis 40 Jahre alt. Sie hatte schwarze, glatte Haare (Mittelscheitel) und dunklenAugen. Sie hatte einen leicht dunklen Teint und südeuropäisches Aussehen. Sie trug einen knielangen, beigen Trenchcoat und sprach hochdeutsch. Nach der Geldübergabe ging die Frau in Richtung Mosel davon. Eine mögliche Zeugin soll zum Übergabezeitpunkt (kurz vor 18Uhr) mit einem Kinderbuggy durch die Töpferstraße gegangen sein.

Zeugen gesucht

Die Kripo Trier hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, sowohl zu dem Hermeskeiler als auch zu dem Trierer Fall, unter der Telefonnummer: 0651/9779-2247 oder 0651/9779-2290. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor dieser Betrugsmasche. Hinweise und Tipps der Polizei gibt es hier.

