Falsche Polizisten rufen in Kenn und Trier an

Zwei Verletzte nach Feuer in Papierfabrik

Sinzenich. Bei einem Feuer in der Papierfabrik in Sinzenich sind am Donnerstag, 12. Dezember zwei Männer verletzt worden.Am Donnerstagabend, 12. Dezember, 22.16 Uhr, geriet Staub und Unrat hinter einer Papiermaschinenverkleidung an der Kommerner Straße in Brand. Durch das Einatmen der Rauchgase erlitten zwei Arbeiter im Alter von 34 und 36 Jahren eine…